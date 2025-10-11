Анализатор: България може да е газов център за цяла Европа

снимка „Петел"

Ако държавата поеме надзор върху рафинерията „Лукойл", тя ще знае с кого точно преговаря и ще може да продаде този ключов актив на инвеститор, който стратегически съответства на геополитическата ориентация на страната, това заяви по БНР Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

"Това не означава национализация. Национализацията би била грешна стъпка. Означава България да има ключово решение", допълни той.

СОКАР - азерската държавна петролна и газова компания, която в момента изглежда най-вероятният купувач на рафинерията, е сред ключовите посредници на Русия, с което на практика помага на Русия да избягва забраните за внос в ЕС, помага директно на Кремъл, посочи Владимиров.

"България, позволявайки на тази компания да погълне рафинерията в Бургас, ще даде глътка въздух на Кремъл. Трябва да сме много внимателни точно кой преговаря с "Лукойл". Законът за скрининг на чуждестранните инвестиции не би спрял такава сделка. На хартия такава инвестиция няма да се смята за опасна за националната сигурност."

"Тази информация показва, че българското правителство се опитва да намери алтернативен собственик на тръбопровода, който потенциално да осигури несанкционирането на "Турски поток" и на инфраструктурата, която пренася руски газ у нас" – така Владимиров коментира казуса със срещата на Бойко Борисов с Доналд Тръмп – младши и спекулациите около транзитната газова инфраструктура у нас.

Много по-важно е България да се превърне в стратегически хъб на различни видове природен газ и по този начин да спечели червени точки пред Белия дом – да пренася близо 30 милиарда кубически метра втечнен природен газ от САЩ и други доставчици и на практика да се превърне в газов център за цяла Европа, с който напълно да измести руските доставки. България може напълно да изтрие руското присъствие в този сектор, смята Мартин Владимиров.

Трябва да се създаде коалиция от страни, които досега са били зависими от руския газ и те заедно да лобират за закупуването на алтернативни количества от САЩ или други дестинации. По този начин може да се намали цената на доставките, заяви той.

"Ние да се превърнем в доставчици за Унгария, Словакия, Украйна, а не да мислим само от октомври за ноември колко газ можем да внесем на основата на единични танкери."

"Да говорим за НИС, но да мислим за "Лукойл" и за България. Ситуацията е много подобна – не само в петролния бранш, а в транзита на руски газ. Нас ни чака подобно нещо, ако не започнем да мислим за алтернативи", коментира Мартин Владимиров в предаването "Събота 150".

Президентът Вучич е притиснат до стената. За Русия активът е ключов. НИС контролира напълно пазара на едро и добива нефт. Донякъде това ще спаси в следващите няколко месеца страната. Монополът на "Газпром" в Сърбия в петролния и газовия сектор е ключов инструмент на Русия за оказване на политическо влияние през последните 20 години. Тази сделка беше резултат от подкрепата на Кремъл за позицията на Сърбия спрямо Косово, подчерта той.

"Какво ще се случи с кремълското влияние, ако "Газпром" трябва да продаде активите си? Руснаците ще кешират и ще напуснат страната, но с това ще напуснат и от политическа гледна точка, а това е голям удар за руското влияние в региона."

Унгария е готова да достави петролни продукти за Сърбия. Двете страни обсъждат и строителство на тръбопровод, чрез който да се пренася петрол от "Дружба" и така да се гарантира сигурността на доставките за Сърбия. Това няма да се случи, тъй като санкциите са надвиснали над Унгария, отбеляза той.

"Унгария и Словакия, искат, не искат, ще трябва също да спрат вноса на руски петрол. Не е ясно докога Унгария ще може да помага на Сърбия, дори да бъде изграден такъв петролопровод. Не мисля, че някой ще поеме такава инвестиция, ако знае, че няма доставки, които да могат да минат по този тръбопровод, които да са руски."

До края на този месец Белград ще сключи търговско споразумение с Москва за доставка на 2,5 милиарда кубически метра газ годишно, за още три години. По пътната карта на ЕС има специално изключение за Сърбия – България ще продължи да транзитира руски газ през "Турски поток". Няма да има спиране на тези доставки за Сърбия, така че Сърбия може да си позволи да внася руски газ, уточни Мартин Владимиров.

Ако обаче се наложат санкции върху "Газпромбанк" и не бъде продължена дерогацията, Сърбия няма да може да получава руски газ през България през "Турски поток" и много бързо ще трябва да се преориентира към алтернативни количества, допълни анализаторът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!