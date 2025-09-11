Анализатор: Франция задлъжнява с всяка една секунда с нови 5000 евро

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Франция отново е под блокада, хората са бесни, правителството падна.

Протестите вчера не бяха в размерите, в които се очакваше да бъдат. Вчера бяха организирани 80 000 полицаи и жандармеристи за превенция на сблъсъците. Това клокочене от вчера е поредният епизод от една тежка политическа, инстуционална, бюзжетна и финансова криза, която претърпява Франция и излиза на повърхността сега, но тлее от десетилетия.

Това коментира пред Нова нюз Стефан Манов, секретар на Асоциация франско-български форуми.

Френският държавен дълг нарастна за 8 години управление на Еманюел Макрон от 2000 млрд. евро на 3400 млрд. евро. Това е една колосална сума. Франция задлъжнява със всяка секунда с нови 5000 евро. Само лихвите по кредитите и дължговете са около 66 млрд. евро годишно, което представлява бюджет по-голям от този на френската отбрана или дори на френското образование, коментира той.

Бюджетниядефицит на Франция достига около 6% от БВП, а общата тежест на дълга е 114% от БВП, посочи той.

В момента ситуацията е такава, че няма нужда от протести, за да се срути Франция. Страната е неуправляема. В момента политическите сили нямат рецептата за излизане от тази безпрецедентна ситуация. След падането на правителството нищо не се е променило математически по отношение на парламента, коментира той.

