Анализатор: Говорете, каквото искате, но срив при ГЕРБ няма

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Политически анализатор не направа драма от шестото място на ГЕРБ на изборите в Пазарджик. Георги Харизанов е убеден, че това няма да се отрази на водещата у нас партия.

Традиционно Пазарджик е един от градовете, в които ГЕРБ нямат сериозно политическо присъствие, и в местната власт от години насам. Това не е новина. Много хора казват: Я, вижте, сринаха се ГЕРБ, сензация. Няма такова нещо. Свободни сте да правите каквито и да е изводи, свободни сте да пишете, каквото искате в социалните мрежи, но фактите са, че няма такова нещо, изригна Харизанов.

Той припомни, че социологическите проучвания показват настроенията в страната, но те не кореспондират със случилото се на вота в Пазарджик.

Александър Симов пък отбеляза, че преди тези местни избори, управляващата коалиция в Пазарджик се е състояла от ГЕРБ, ПП-ДБ и БСП.

Те бяха в основата на управление, което постигна мнозинство, но сами виждате, че то по някакъв начин се разпадна. Тези хора, които са абдикирали да гласуват, го правят отдавна и не е станало нищо, за да промени този процеси. Това е тревожното, не класирането на ГЕРБ, категоричен бе в „Лице в лице“ журналистът.

