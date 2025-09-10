Анализатор: Какъвто и безумец да е Путин, той няма да предизвика война с НАТО

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Тази нощ десетки руски дронове са навлезли във въздушното пространство на полша, а премиерът на страната Доналд Туск разпореди на 8 млн. души да не излизат от домовете си. Туск реагира остро и заяви, че Полша не е била толкова близо до война от Втората световна война насам. Последва и много остра реакция от страна на НАТО.

Русия в момента се възползва от луфта в международните отношения, което виждаме в момента от една ООН, която от 20 години е в пълна агония и отива към смъртта си и не случайно вече я наричат Организация на обезпокоените нации, вместо на обединените нации. А това, което Русия направи тази нощ, е експеримент как ще реагира НАТО. Случайно може да е станалото през нощта, ако бяха един-два дрона, но тук става дума за много повече. Смятам, че това е направено съзнателно. Целта е да се провери готовността на НАТО да реагира на такава ситуация.

Това коментира пред Нова тв международният анализатор Иво Иванов.

Тук има и един по-висок залог - това, че Украйна се опитва да ангажира НАТО с отбрана на западната й граница по въздух. В момента се опитват силите да сключат някакво примирие поне за въздушното пространство на Украйна, коментира той.

Путин опитва, пробва, но най-малко му трябва война с НАТО. При една такава война за Путин всичко приключва. Така че какъвто и безумец да е, колкото и да се присмива на Запада и да го смята за неспособен да реагира, няма да провокира пълноценна война. Той ще продължи да се пробва, но и той се дава сметка, че НАТО също не е готова да ескалира война, коментира Иванов.

Сега интересното е дали НАТО ще се ангажира при всеки подаден сигнал от Украйна да вдига самолетите, за да пази въздушните граници. То и сега се прави, но дали ще стане по-масирано. Защото Украйна има нужда от защита в тила. Мисля, че сега ще има среща на ниво държавни глави след призива на Туск, посочи той.

