Анализатор: Партията на Радев няма кристализирана геополитическа мисъл

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„Партията на Румен Радев няма кристализирана идеологическа геополитическа мисъл. Има по-скоро ад хок вземане на някакви решения спрямо събитието, спрямо аудиторията.“

Това каза за bTV Антон Стоянов, анализатор и експерт по европейска сигурност, който през последните години работи с европейските институции по стратегиите за хибридна отбрана.

Коментарът му е по повод подписването на „Киевската декларация“ от министъра на външните работи Велислава Петрова, в която е записано, че Коалицията на желаещите е „ефективен механизъм за подкрепа на Украйна“, и се изразява готовност „да засилим участието си в нейната работа“. Ден по-рано премиерът Радев заяви, че е отказал на френския президент Макрон България да участва в коалицията.

Според Стоянов правителството отправя разнопосочни послания по външнополитически теми целенасочено.

„Това работи до един етап. Идеално, бих казал, че работи в предизборна кампания, но в един момент спира да е ефективен метод за правене на политика. За съжаление, това води не само до объркване, но и до отблъскване на чуждите партньори на България. Не само в тази конфигурация около Украйна, а по принцип. За сметка на това, ако премиерът Радев имаше консистентна позиция, дори и тя да беше проруска или само проукраинска, щеше поне да има яснота накъде се движат нещата. Това, че не може да се избира нито една от двете посоки, а се правят и двете – едно за домашната аудитория, друго пред чужденците и трето, някакво странично обяснение, води само до объркване на външните партньори, което води до по-негативни начини да се разглеждат отношенията на партньорите с България.“

„Ако го сравним с Орбан, който поне имаше консистентна позиция, там той имаше посока, имаше стратегия и европейските лидери трябваше да се съобразяват с него до някаква степен. В момента това, което прави Румен Радев, е по-скоро, че буди объркване, защото, когато подпишеш нещо, но казваш друго, кой знае на кое да вярва. И това е също така отблъскващо и за друг тип външни партньори, като инвеститори.“

Антон Стоянов даде за пример проекта с „Райнметал“. През 2025 година Румен Радев посети новия завод за боеприпаси на „Райнметал“ в Долна Саксония, за да говори за инвестициите на компанията в България. Преди седмица правителството обяви, че средства за такава инвестиция в бюджета за 2026 г. няма.

„Просто когато имаш толкова прехвърляне в противоположни гледни точки, никога това няма да доведе до позитивен ефект. Освен ако нямаш конкретно вътрешнополитическа цел, което изглежда ясно, че това е посоката, в която Румен Радев се движи. Има президентски избори тази година. Догодина има местни избори. Той не иска да предприеме никакви ходове, които могат да отблъснат електората, който досега е изградил“, допълни Антон Стоянов.

От Министерството на външните работи казват, че външният министър не е подписал декларация, която да ангажира участието на България в тази коалиция, тъй като документът не е правно обвързващ. Тогава защо изобщо външният министър го е подписал?

„Това е страхотен въпрос, на който няма добър отговор, особено когато премиерът Радев казва категорично обратното нещо в Париж, въпреки че български гвардейци маршируваха заедно с украински и представители на другите членове на Коалицията на желаещите. Просто това няма добро обяснение. Защо, ако няма правна стойност един документ, защо изобщо да се подписва? Ако няма правна стойност един документ, защо президентът на Сърбия Вучич не го е подписал?“

„Единственото, което може да се види като обяснение, е, че това е жест към външните партньори. Да покажем – да, ние казваме едно за нашата аудитория, но вижте – подписваме тези документи, които имат ли, нямат ли правна стойност - те показват някакъв вид съпричастност от наша страна. Но пак тези сигнали не могат да работят вечно и ви гарантирам, че търпението към такъв тип политика не е особено високо, имайки предвид вече колко години се разправят европейските лидери с хора като Виктор Орбан, като Бабиш и като Фицо. Търпението и методите за справяне с такива особени политики са разработени и накрая ще се окаже, че България е изолирана от вземането на решения по методите, които европейските лидери вече са разработили, за да се справят с такъв тип политика.“, каза още той.

Според Стоянов „методите“ от една страна включват, ограничаване на средства по еврофондове заради нарушение и, от друга – геополитическата изолация.

Редактор "Екип на Петел",

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