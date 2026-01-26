Анализатор: По-добре е България да не ратифицира документа за членство в Съвета за мир на Тръмп

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Очевидно е, че Доналд Тръмп иска да създаде с новата си организация една паралелна структура на ООН поради много причини. Основното е, че именно той спря касапницата в Газа. Сега това, което той прави, отразява разделението на целия свят, както и разделението в България.

Това коментира пред Нова тв международният анализатор Огнян Дъскарев.

На 1 октомври 1949 г. е създадена Китайската народна република. На 3 октомври България я признава и е първата или втората в света, която признава и китайците са благодарни на българите за това нещо. Това решение е взето по времето на комунизма, коментира той правейки паралел със Съвета за мир на Тръмп.

Аз не бих нарекъл този съвет организация. Може би когато става въпрос за България, трябва да си зададем някои допълнителни въпроси. Нима нашето общество не знае, че съвсем метър минахме с няколко стъпки на България в ЕС – т.е. бяха ни простени някои недостигнати цели, когато ни приемаха и в Шенген и в другите зони. Мисля, че България е страна, която може да играе по този начин като иска да се хареса и на едните, и на другите, коментира проф. Марин Русев.

Според мен, когато е подписван документа от Росен Желязков, съдържанието му беше тайна, а сега излиза наяве. Това е документ с много тоталитарно съдържание, защото правилата в документа са абсолютно тоталитарни, коментира той.

Следващият парламент, който ще е избран законно чрез избори, може да откаже ратификацията на този документ, коментира Дъскарев.

И двамата анализатори посочиха обаче, че докато чакаме избори, парламент и решение за ратификация, Тръмп може и да не е президент на САЩ.

За мен най-добре е този документ да не се ратифицира от България, но трябва да протече процедура, защото не може да остане това решение на трупчета, коментира професорът.

Ако Байдън беше направил такъв съвет, всички щяха да викат ура, но е Тръмп, а към него има предразсъдъци, коментира Дъскарев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!