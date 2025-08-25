Анализатор: Тръмп няма да си получи Нобела без мир в Украйна

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

След срещата между двамата президенти Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска по никакъв начин не се е променила руската позиция по отношение на това какви гаранции за сигурност и дали изобщо такива трябва да получи Украйна за мир. Руснаците заявяват, че биха преустановили военните действия, ако под една или друга форма се стигне до капитулация на Украйна, нещо като истанбулския процес от 2022 година, в който Москва иска демиталиризация на Украйна и смяна на властта там.

Това коментира пред Нова тв международният анализатор Мартин Табаков.

За да се стигне до мирно споразумение и преустановяване на военните действия Русия иска да се адресират причините за войната - т.е. разширяване на НАТО в източна посока и защита на интересите на рускоговорящите. Впрочем наред с тези условия на Русия има още едно, което се появи наскоро и е сочена за причина за отказ за среща между Путин и Зеленски. А именно че видите ли Украйна не е съгласна да отстъпи още територии - крепостта около Донецк. Така Русия минира мирния процес. Въпросът е кога американската администрация ще осъзнае кой всъщност минира мирния процес, обясни той.

Путин не е мотивиран да спре ударите срещу Украйна след като колегата му Тръмр седи в Белия дом и размахва тяхна обща снимка и съветва Зеленски да не удря Русия в дълбочина. Едва ли САЩ ще наложи сериозни санкции срещу Русия, посочи той.

Въпреки всичко не смятам, че Тръмп е доволен от сегашното положение, защото той дойде със заявка, че ще установи мир между Украйна и Русия, а все още не се справя. Той е вложил много личен политически капитал в това. Няма как да си получи Нобеловата награда за мир, ако не постигне мир и в Украйна - това е най-големия и най-сложен конфликт, в който той се е месил, посочи още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!