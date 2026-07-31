Анализатор: Вносът на чужди работници застрашава България

Стопкадър Ютуб, "Евроком"

Политиката за привличане на работна ръка от трети страни крие сериозни дългосрочни рискове за демографската и културна стабилност на България. Това предупреди политическият анализатор Виктор Йочев в свой коментар, разпространен от телевизия "Евроком", правейки директен паралел с ескалиращата мигрантска криза в испанския анклав Сеута.

Според Йочев безпрецедентният натиск в Сеута, при който десетки хиляди души са преминали границата в рамките на едно денонощие, не е случаен процес, а добре координирана акция. По думите му наличните кадри в интернет показват как огромни групи хора биват извозвани до границата с ТИР-ове.

"Това е най-голямата мигрантска криза до този момент. 50 000 души, организирано. Има клипове, на които се вижда как са карани с огромни камиони и буквално са изсипвани на границата", коментира анализаторът, пише dunavmost.com.

Той отбелязва, че ситуацията е предизвикала остра реакция в Европа, като Италия дори е заплашила да суспендира временно действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Според експерта правителството в Мадрид е поставено в патова ситуация – твърдите силови действия биха отприщили безредици в големите европейски градове, докато липсата на реакция неминуемо ще провокира местното население към саморазправа.

Йочев прави пряка връзка между събитията в Западна Европа и тенденциите на родния пазар на труда. Той критикува остро работодателските организации в България, които лобират и насърчават масирания внос на кадри от държави като Индия, Непал, Бангладеш, Киргизстан и Узбекистан.

По цитирани от него официални данни, през последните три години в страната са навлезли над 108 000 работници от държави извън Европейския съюз, пише dunavmost.com.

Анализаторът изразява сериозни притеснения относно профила на пристигащите у нас мигранти и липсата на далновидност от страна на бизнеса.

"Освен индийците, всички останали са мюсюлмани шиити. Ако по 50 000 годишно влизат, след 10 години тук ще имаме над половин милион. Те ще ни превземат – културно, исторически, ценностно", прогнозира Йочев.

Той е категоричен, че последствията от тези процеси ще бъдат усетени тежко дори и от малцинствените групи в България, включително ромската общност, чиито социални права и придобивки ще бъдат силно редуцирани за сметка на новодошлите.

"Тези, дето сега ги вкарват, трябва да знаят, че след десетина години ще тежи на тяхната съвест", завършва коментара си Виктор Йочев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!