Анализатори: След снощи управляващите трябва да са притеснени

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

По време на вчерашната бюджетна комисия се създаде абсолютно ненужно напрежение. Ще обясня. При положение, че си управляващо малцинство с подкрепа, която го прави мнозинство, би трябвало да спазиш абсолютно всички процедурни правила, да дадеш възможност на опозицията да се изкаже и след това понеже си сигурен в себе си, да приемеш нещата такива, каквито си ги решил. Това напрежение е провокирано не само от желанието да има не само ескалация, но и радикализация от страна на опозицията, но и може би и от някаква вътрешна несигурност от страна на управляващите.

Това коментира пред Нова тв проф. Росен Стоянов.

Смятам, че тази радикализация беше абсолютно очакване, а бюджета просто беше повод, тъй като през последните месеци се натрупа много сериозно напрежение, което доведе до различни протести. Да, тези протести досега не бяха големи, но вчера видяхме доста сериозен протест, който ни върна в 2013 и 2020 година. Смятам, че тепърва предстои да се засилва тази радикализация и тя е свързана със самото управление, коментира доц. Милен Любенов.

Върви с е към радикализацията, защото това е нещото, което може да застраши управлението. Именно радикализацията може да отключи по-продължителна и силна протестна вълна, допълни той.

Протестите, изпълнени с насилие, не доведоха до сваляне на правителство. Така че сега не съм сигурен каква е крайната цел на опозицията, която организира протестите - дали е сваляне на правителството и предсрочни избори или просто използват един или друг повод, за да възстановяват електорална подкрепа, обясни Любенов.

Категопрично управляващите след снощи трябва да се чувстват притеснени и да вземат мерки не толкова по охрана на властта или повишаване на заплатата. На всички нас заплатите трябва да бъдат повишени, но друг е въпроса, че се приоритезират някои сектори за сметка на другите, посочи Стоянов.

Единственият изход от тази ситуация е демократичният - спазване на законите, висша изява на парламентаризма, справедливи избори и алтернатива, която да направи реално някакъв вид реформа и промяна. Защото видяхме през последните години такива опити, обгърнати с огромно доверие, което много бързо спихна заради разочарованието на подкрепящите, обясни той.

Твърде реалистичен става сценария за поляризиране на политиката и път към нови избори, защото ако погледнем и общественото мнение, има постоянно напрежение и недоволство сред гражданите. Има мнозинство от хора, които не участват в политическия процес и работа на политиците е да убедят тези хора да участват в изборния процес, коментира Любенов.

