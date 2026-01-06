Анализатори: Светът е на прага на нови войни през 2026 година

Кадър: Нова Нюз

Светът навлиза в период на нарастваща нестабилност, а 2026 година може да бъде белязана от нови военни конфликти. Около това мнение се обединиха журналистът Мохамед Халаф и военният анализатор Руслан Трад от Атлантическия съвет във Вашингтон в ефира на „Твоят ден“ по Нова Нюз.

Журналистът Мохамед Халаф акцентира върху връзките между Техеран и Каракас, като посочи, че Иран и Венецуела са дългогодишни партньори и заедно участват в канали за контрабанда, насочени към Китай.

По думите на Руслан Трад обаче евентуална подобна операция на територията на Иран би била значително по-сложна. „Това, което видяхме във Венецуела, е резултат от почти година подготовка и вътрешна информация. Имало е хора от най-близкия кръг на Мадуро, които са предавали местоположението му на всеки пет минути“, обясни анализаторът. Според него подобен сценарий е трудно приложим в Иран, където американските служби не разполагат със същия вътрешен достъп.

Според Руслан Трад действията на администрацията на Доналд Тръмп във Венецуела са „противоречиви“, но следват ясна стратегическа логика. По думите му във Вашингтон Каракас се разглежда като един от основните центрове на международния наркотрафик, а венецуелският лидер Николас Мадуро е задържан не като държавен глава, а като наркотрафикант. „Операцията срещу Мадуро има една основна цел – достъп до ресурсите на Венецуела. Това не се крие от администрацията на Тръмп“, подчерта Трад. Той допълни, че страната разполага с огромни природни богатства, които обаче остават слабо развити. Според него от отстраняването на Мадуро най-големите губещи ще бъдат Китай и Иран, които имат сериозни икономически и геополитически интереси в региона.

Трад подчерта, че Доналд Тръмп е много по-предпазлив по отношение на Близкия изток. Въпреки това той не изключи активизиране на тайни операции на иранска територия през следващите седмици, ако не се стигне до директен военен удар. Очаква се и засилване на ролята на Израел, на фона на подготовката на Техеран и Тел Авив за продължаване на конфликта след 12-дневната война през юни миналата година.

Що се отнася до Латинска Америка, Руслан Трад смята, че Колумбия едва ли ще бъде подложена на подобен сценарий като Венецуела, тъй като е дългогодишен съюзник на САЩ. Въпреки това натискът върху Богота ще се засили. Анализаторът не изключи и възможността за операции на територията на Мексико.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!