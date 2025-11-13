Анализатори: Това е цинично и ще продължаваме да се самоизяждаме

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Това, което се случва, е изключително цинично - с този огромен бюджетен дефицит и с огромните публични данни в същото време да излизат данни за бонусна система, която е за стотици хиляди левове и за хора, които получават по 24 заплати в една година.

Това коментира пред Нова тв Добрин Иванов.

Обществена тайна е, че всички служители в държавната администрация получават допълнително материално стимулиране. Защо трябва да получават по няколко заплати повече от другите хора?, попита той.

Това се случва, защото е вписано в наредбите, обясни бившият социален министър Христина Христова.

Не всички, само партийните галеници получават повече заплати, а в същото време те не работят и прехвърлят задачите си на останалите работници. Това партийната класа го прави, намеси се Ваня Григорова.

Безплатен обяд няма. Винаги някой плаща сметката накрая. В повечето случаи това е потребителя, тъй като бизнеса не може да не калкулира разходите в себестойността на продукта си, защото в противен случай той ще работи на загуба и ще изпадне от пазара. Така че с този бюджет, с тези по-високи заплати и данъчна и осигурителна тежест, ще повлияе на инфлацията, посочи Иванов.

И българските граждани, и синдикатите, и работодателите трябва да накараме управляващите да създадат такава външна среда, в която българския производител да може да предлага продуктите си и българския работник да получава достойно заплащане. Защото докато ние се дърляме в страната за минималната заплата, а българската продукция да няма къде да бъде пласирана на добра цена за българския производител, ние ще се самоизяждаме, коментира Григорова.

