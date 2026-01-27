Анализатори: В България не гласуваме за партии и идеи, а за вождове

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В България нямаме нито политика, нито политически партии. Имаме вождистки формации. Всяко нещо, което се случва, всяко решение е решение лично от вожда. Българските партии се управляват изцяло авторитарно. Хората гласуват за Борисов, за Пеевски, за Василев, за някого. Сигурен съм, че 9/10 от хората, които са гласували за някаква партия, не могат да изброят хората зад лидера. Те не ги познават, не ги знаят. Това дори не е мажоритарен вот. Това е вождистки вот, лидерски вот.

Това коментира пред Нова нюз Светлозар Желев.

Тези избори ще са същите, коментира той.

Виждате, че всеки следващ Спасител, който се появява на политическата сцена, идва с все по-малка електорална тежест. Бързо идват, но и бързо си отиват, защото те не предлагат нищо, коментира Петко Петков.

Румен Радев сега на тези избори най-вероятно ще има добър резултат, защото ще привлече избиратели от малките партии. Но какво от това? Големите въпроси са какво ще прави след това, тъй като опциите му след изборите не са много, посочи той.

