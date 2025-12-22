Анализатори: Заемът за Украйна не е подарък

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Лидерите на ЕС се разбраха да отпуснат безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро. Войната продължава, преговорите са в застой, а Путин не дава никакви сигнали, че има интерес тази война да приключи.

Все още не е ясно коя страна от ЕС каква сума ще плати по този заем за Украйна, а механизмът за осигуряване на тези 90 млрд. евро е чрез изтегляне на средствата от дълговите пазари. Три страни – Чехия, Словакия и Унгария няма да участват в този процес, но те не го и блокират. Така че 24 страни от ЕС ще осъществят този заем.

Това коментира пред Нова тв Ивайло Иванов, представител на Съюза на офицерите от резерва.

Българската позиция по този казус беше доста интересна. Всъщност ние подкрепихме Италия, Малта и Белгия като казахме, че тези средства за Украйна трябва да се разходват по европейските правила и закони. Така подкрепихме Белгия, която се тревожи, че ако се вземат парите на руснаците като репарационен заем ще създаде лош прецедент и затова белгийците искат правни гаранции за защита от Кремъл, обясни журналистът Огнян Дъскарев.

Не мисля, че тези пари България точно ги подарява, тъй като тези пари Украйна ще си ги плати от репарации след края на войната, обаче някои хора като коментират темата в крайна сметка изхождат от това, че изобщо не се знае какво ще се случи с тази война, вече 4 години се води и не виждам Украйна да побеждава въпреки помощта, която получава. А ако Русия победи, аз не знам победител да плаща репарации, не съм чувал за такова нещо, коментира той.

Темата не е затворена. Ако в крайна сметка Русия не изплати тези репарации в края на войната, ЕС ще използва тези 210 млрд. евро за връщането на заема и така нищо не подаряваме, коментира Иванов.

