Анализатори се питат дали Иран е изправен пред гражданска война

Стопкадър бТВ

"Петел" следи какво се случва в Иран.

Обезглавен ли е режимът в Иран след смъртта на Али Хаменей? Много анализатори си задават въпроса дали страната е изправена пред гражданска война, тъй като иранското общество е изключително разделено – на бунтуващи се срещу режима и тези, които подкрепят аятоласите.

Поне привидно режимът има план. Още днес беше обявен т.нар. Преходен съвет, който ще управлява до избирането на нов върховен лидер.

Тричленният орган включва настоящия президент Масуд Пезешкиан, ръководителя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени Еджеи и духовника аятолах Алиреза Арафи.

Вече се спрягат и имена за наследник на Али Хаменей. Сред тях е синът му Моджтаба Хаменей. Смятан за най-влиятелната фигура "зад кулисите", той има много тесни връзки с Революционната гвардия, заяви международният редактор на бТВ Цветана Балабанова.

Сред претендентите е и внукът на предишния аятолах Хасан Хомейни, който представлява по-реформисткото и умерено крило.

Директорът на иранските семинарии – аятолах Алиреза Арафи беше сред доверените лица на Хаменей.

Възможен вариант е и секретарят на върховния съвет за национална сигурност – Али Лариджани - не по-малко влиятелен в иранския политически елит. Той обаче няма духовен сан, което би могло да му попречи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!