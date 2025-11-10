Анализатори за 26-секундното заседание: Беше като края на реклама за лекарство

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

За 26 секунди в петък се събраха управляващите и преди да разберат от опозицията къде трябва да седнат, заседанието беше приключило. На това заседание се гласува въвеждане на особен управител в Лукойл, който ще осъществява държавен контрол над цялото управление и ще може да се разпорежда с активите.

Това е още едно доказателство, че българският парламент е по-бърз от европейския. Наистина проблемът с Луойл трябваше бързо да се реши, но не чак толкова, коментира пред Нова тв Светослав Маринов.

Този пример показна, че членовете на енергийната комисия са били в съгласие какво трябва да свършат и как да гласуват. Разбира се, че отстрани това нещо изглежда като края на рекламите за лекарствата - бързо четене на листовката. Да, щеше да изглежда по-солидно, ако беше продължило 2 -3 часа, но не виждам с какво е ощетило крайния резултат толкова бързото провеждане на заседанието, коменитра Георги Харизанов.

Те първа ще има нужда от още доста заседания, тъй като започват проблемите. Ние сме в хипотезата на адаптиране заради нещата, които се случват извън страната, допълни той.

Лукойлне е Русия, не е и Путин. Трябва да престанем да мислим по този начин. Лукойл отдавна не е руското правителство, въпреки че санкциите са много добре прицелени и ние всички искаме да свърши войната в Украйна по-бързо, разбираме и подкрепяме тези санкции. Само да наричаме този особен управител в Луойл държавен, за да има повече разбиране. Той трябва да влезе, да осигури оперативното ръководство. Освен това не сме първите. Достатъчно е да внимаваме както правят в Германия, където въведоха този тип управител на своя рафинерия и подобни казуси още преди 2 - 3 години. Нашият проблем обаче за разлика от германския е доверието, което това заседание всъщност усили. Засилва се недоверието, че българската държава е способна да осигури този режим в Луойл, посочи Маринов.

Няма никаква сделка за Лукойл. Въпросът е да продължи да функционира рафинерията и да може да доставя горива на българските граждани, без парите от тези продажби да отиват в централната компания в Русия и с тях да се финансират действията на фронта. Това е. Няма нищо общо с унгарската хипотеза. Ние сме независими от руския петрол от 2024 година, обясни Харизанов.

Това е нов етап на санкциите срещу Русия, с които ЕС е не просто съгласен, а сам иницира свои санкции, посочи Маринов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!