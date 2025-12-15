Ананиев: Удариха хората с най-ниски доходи

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Бойко Борисов има един рефлекс за оцеляване и той се задейства с оставката на кабинета. Според мен той реагира по този начин, тъй като даже и самите искащи оставката, имам предвид хората от площада, се разминаха леко с организаторите на площада. Ако си спомняте, може би един час преди протеста на първи декември Асен Василев каза, че не искат оставка, а бюджет.

Това каза Настимир Ананиев.

Събраха се страшно много хора, които не са еднородни. Всъщност на площада като през 2020 година излязоха хора от абсолютно целия политически спектър. Аз бях на площада и видях хора от различни партии, и с различна идеология. Например хората от „Възраждане“ искаха оставка. Те бяха първи по искането за оставка, и в интерес на истината просто тълпата ги последва и поиска оставката. На първи декември ПП-ДБ определено не искаха тази оставка и от гледна точка на това, че трябваше да се приеме бюджет заради еврото, продължи Ананиев.

По-скоро беше по-умно тази оставка, ако се хвърля, да се хвърли след Нова година, но такива са обстостоятелствата и отиваме на избори. Не виждам нищо драматично в това, единствената драма би била, че днес се входира този бюджет който е удължителен за три месеца. Значи 100% няма да имаме бюджет и 100% това ще удари директно доходите на хората с най-ниски доходи, категоричен бе в „Още от деня“ бившият депутат.

