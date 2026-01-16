Анастасия Кирилова от НИМХ: Очакват ни отрицателни температурни аномалии и през февруари

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

До началото на февруари има условия за аномалии във времето с ниски температури и сняг, това каза по Нова нюз синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова. Има изгледи февруари да истински зимен месец и да не се стопли прекалено, за да подмами овошките, подчерта тя.

Около 20 януари се очакват най-ниските температури за тази зима, допълни Кирилова. Няма да има много слънце до края на месеца, заяви тя.

От събота до вторник ни очаква студен фронт, с нахлуване на студен въздух от североизток. Валежите обаче няма да са толкова силни, че снежната покривка да предизвика големи проблеми. Минималните температури ще паднат на места под минус 10 градуса. Максималните в някои дни също ще са около минус 3 градуса, което е под нормите за месеца. С отслабването на вятъра ще има омекване, но не и съществено затопляне, каза още синоптичката от НИМХ.

