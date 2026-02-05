Анастасия Стойчева, НИМХ: Най-опасни ще са дъждовете в Южните Родопи

кадър Нова телевизия

Опасността от наводнения е много голяма в Южните Родопи, в района на Рудозем, Златоград и Кирково, където им обявен червен код, това каза по Нова телевизия синоптикът Анастасия Стойчева. Тя обясни, че над страната ще вали дъжд, който ще разтопи снежната настилка, което означава стичането на още по-голямо количество вода.

Става въпрос за обилни дъждове, над 65 л/кв.м, в някои прогнози - до 100, предупреди метеорологът. Тя допълни, че района на Сливен и Стара Загора също има опасност от преливане на реки. От НИМХ са изпратени предупреждения на областните управители и кметовете на местата, където се очаква опасно време.

Следващите дни ще са доста топли за февруари до застудяването през следващата седмица, когато дъждът ще премине в сняг.

След въпрос от водещите Анастасия Стойчева коментира и проблема с високи сметки за ток, които се обясняват с по-ниските температури. По нейни думи, периодът не е бил по-студен от миналата година и това може да се установи от карти, които са налични в НИМХ.

