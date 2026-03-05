Анастасов от ДПС напусна Съвета по сигурността: Това е отбиване на номера

Снимка уикипедия, Unknown author

Скандал беляза Съвета по сигурността.

Заместник-председателят на ПГ на ДПС Станислав Анастасов напусна заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, определяйки го като "абсолютно отбиване на номера". Той призова президентът да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), предаде репортер на БГНЕС.



"Аз не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре. Тези хора се провалиха тотално, за служебното правителство говоря, и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство", каза пред журналисти Анастасов.



Той отбеляза, че българи бедстват в целия Близък изток. По думите му, обаче, няма адекватно действие.



"Ние се обръщаме към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика КСНС. Това тук беше отбиване на номера – да не се опитва да минава по този начин, заявката й да бъде обединител на нацията все още е възможна, но тя изпуска последния влак за това. Така че да си свика КСНС, на който да се обсъди провалът на това служебно правителство", каза още Анастасов.

