Анчелоти: Само сър Алекс Фъргюсън може да ми дава съвети във футбола

Снимка: Булфото, архив

Селекционерът на бразилския национален отбор по футбол Карло Анчелоти отговори на критиките от феновете, които получава по време на Световното първенство в Северна Америка, твърдейки, че сър Алекс Фъргюсън вероятно е единственият човек на планетата, който е по-квалифициран да изрази мнението си.

Бразилия се класира за осминафиналите на Мондиал 2026 след победа с 2:1 над Япония, но не всичко върви гладко за Анчелоти на шампионата. Италианският специалист беше подложен на критики след равенството 1:1 срещу Мароко в груповата фаза и заради избора си на състав, който използва, посочва БНР.

„Не знам дали разбирам футбола или не, но никой друг не може да прецени дали е така. Единственото сигурно нещо е, че вече съм подготвил повече от 1400 мача. Това може да не е достатъчно, за да „разбираш“ футбола, но определено е добър опит", коментира Карло Анчелоти пред изданието Folha de Sao Paulo.

„И никой, може би само един човек е подготвил повече мачове от мен - Алекс Фъргюсън, който е ръководил повече от 2000 мача. Очевидно приемам съвети от всички, но единственият човек, който би бил по-подходящ да ми даде съвет, е Алекс Фъргюсън“, добави Анчелоти.

Редактор "Екип на Петел",

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