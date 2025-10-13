Анчелоти даде срок на Неймар за участие в отбора за Световното първенство

Снимка: Кирил Венедиктов, Уикипедия

Селекционерът на националния отбор на Бразилия - Карло Анчелоти, не затвори вратите на тима пред нападателя на Сантос Неймар за световните финали в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.

"Когато е във форма, има нивото да бъде в който и да е национален или клубен отбор на планетата", каза Анчелоти за Неймар на пресконференцията си преди приятелския мач с Япония в Токио във вторник.

33-годишният Неймар не е попадал в националния тим в последните две години, като страда от постоянни контузии след завръщането си в Сантос след престоя в Саудитска Арабия, посочва БНР.

"Отборът, който ще селектираме през март, може да бъде същият като този за световното първенство. Искаме да видим как ще се интегрират играчи, но идеята е да оформим състава тогава", каза още италианският специалист. Така Неймар има време, за да влезе в оптимална физическа форма до март, за да бъде част от тима на Бразилия", поясни италианският специалист.

