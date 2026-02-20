Анчелоти е близо да подпише за нови 4 години с Бразилия

снимка: Булфото

Карло Анчелоти потвърди, че е на път да подпише ново споразумение като селекционер на Бразилия. Италианецът пое 5-кратните световни шампиони миналата година и ги класира на Мондиал 2026.



"Вярвам, че ще подновя договора си с Бразилия за 4 години. Това е нова работа и съм доста впечатлен от нея", сподели специалистът пред Movistar, цитирани от Фокус.



"Селесао" ще е в група "С" на Световното в Канада, САЩ и Мексико с Хаити, Мароко и Шотландия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!