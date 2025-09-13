Анчелоти е готов да води Бразилия до 2030

Снимка: Булфото

Италианският селекционер на националния отбор по футбол на Бразилия Карло Анчелоти заяви пред ESPN, че се чувства много добре начело на отбора и е готов да остане на поста до 2030 година.



"Разбира се, би било страхотно, ако остана начело на Бразилия до 2030 година – коментира Анчелоти, допълва Фокус.

– Да, имах желание да поема Бразилия от 2023 година. Световното първенство за Бразилия е нещо много специално. Бях убеден, че най-правилното решение бе да подпиша едногодишен договор, когато се стигна до такова нещо. Няма проблем, от моя страна, ако от Федерацията поиска продължаване. Със семейството ми се чувстваме страхотно в Бразилия и сме щастливи. Ще имаме достатъчно време, за да обсъдим нещата спокойно“.



Карло Анчелоти официално пое националния тим на Бразилия на 26 май 2025 година.

