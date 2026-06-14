Анчелоти критикува Бразилия

Снимка уикипедия, Светлана Бекетова

Напрежението на Световното първенство може да засегне всеки, дори Бразилия. Това беше обяснението на италианския селекционер на „селесао“ Карло Анчелоти за неубедителното представяне през първото полувреме на петкратните световни шампиони при равенството 1:1 срещу Мароко в мач от група „С“ на Мондиал 2026.

„Отборът беше малко притеснен в началото. Нервите бяха навсякъде. Ние не успяхме да задържаме много топката. През второто полувреме ситуацията бе много по-добра, но все пак беше трудно и съм сигурен, че тимът ще се представи по-добре в следващия мач“, заяви Анчелоти, който за първи път води отбор в мач от световно първенство, пише Блиц.

67-годишният италианец отказа да критикува директно направилите грешки Каземиро или Рожер Ибанес, нито да изрази съжаление, че ги избрал в титулярния състав.

„Те бяха добри. Мисля, че направих правилния избор и няма да приема никакви критики към отделните играчи, които започнаха мача. Критиките са към целия отбор, който не игра добре през първото полувреме. Направихме две смени в 45-ата минута и още една в 61-ата. Чувате ли какво ви казвам? Не мисля, че сме загубили време, що се отнася до смените“, обясни опитният специалист.

„Трябва да задържаме топката и да се движим по-добре... Но не мисля, че има много какво да се каже сега. Наистина трябва да се подобрим“, заяви Винисиус.

Редактор "Екип на Петел",

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