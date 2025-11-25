Анчев: Войната ще свърши, когато свалят от власт Путин или Русия колабира икономически

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Войната между Русия и Украйна ще свърши, ако Владимир Путин бъде свален с вътрешно-дворцов преврат, както се случи с Хрушчов и Горбачов в съветската история или когато Русия изпадне в икономически колапс, към който се е запътила с много бързи крачки. Според мен колапса приближава според икономическите данни.

Това коментира пред Нова тв Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България.

Трябва да се обърне внимание на това каква е ролята на Турция, тъй като тя може да помогне за решаването на този конфликт с умерена позиция, но не трябва да се забравя, че Турция има своите национални интереси, допълни той.

Тезата за дворците преврати са абсолютно пропагандни. Безспорно икономическият натиск дава отражение върху воденето на войната, но все още не е възпиращ фактор. Друг е въпросът какво може да се постигне в процеса на договаряне. Смятам, че процесът по създаването на предпоставки за примирие ще продължи по-дълго, коментира журналистът Валери Тодоров.

Европа със своя план защитава позицията, че първо трябва да се установи мир, а след това да се преговаря за териториите. Освен това докато в руско-американския план се разглежда статуквото, т.е. завладените територии остават в Русия, всичко това е неприемливо за Украйна. Никоя от страните няма да е доволна от това, което ще се постигне като резултат, но въпросът е кой какви компромиси може да направи в този диалог, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!