Анди Мъри се разгневи след контузията и отпадането на Григор Димитров

кадър: TheTennisLette, Х

Григор Димитров буквално лети по корта в 1/8-финалния си сблъсък на Уимбълдън срещу Яник Синер. Българинът тотално надиграва световния номер едно и към момента води с 2:0 сета, но изглежда това не се харесва на организаторите и те решиха да помогнат с каквото могат на водача в световната ранглиста.

Официалните лица решиха да затворят покрива още след края на втория сет, въпреки че времето в Лондон е абсолютно светло и ясно към този момент, пише tennis.bg. Това очевидно никак не се хареса на Анди Мъри, който реши да изгласи гласно мислите си за решението на официалните лица, публикувайки следния пост в социалните медии:

"Толкова е нелепо да се затваря покрива на този етап от мача. Остава поне един час дневна светлина... може да се играе доста повече от един сет тенис... турнир на открито! 👎(палец надолу).



So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎