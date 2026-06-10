Андреа: Не съм правила опит за самоубийство

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Фолкпевицата Андреа беше принудена да успокои феновете си, че не се е опитала да се самоубие, след като издания намекнаха, че е посегнала на живота си, предаде Днес.бг.

Преди няколко дни бившата половинка на Кубрат Пулев отмени всички свои участия. Веднага след това се появиха твърдения, че психическото ѝ състояние се е сринало и тя дори е направила нещо изключително крайно. Днес Андреа опроверга тези слухове, като написа в профила си във Facebook, че работи по нова музика, която няма търпение публиката да чуе.

Ето какво още написа певицата:

Нямам търпение да чуете всичко, което подготвям за вас! Съвсем скоро предстои да представим новата ми песен с Борис Дали, една невероятна балада. Както и дует с Tzanca Uraganu, който вярвам, че ще ви хареса и ще надмине успеха на "Топа, топа". Подготвила съм и специален проект с Dejan Kostic от Сърбия - изпълнител и професионалист, който работи с легендарната Ceca Ražnatović. Както и още една нова песен от Оцко, която е в процес на финализиране.

Временно преустанових участията си, защото с моя екип сме изцяло фокусирани върху новите ми музикални проекти и върху всичко, което предстои. Искам да ви представя най-доброто и затова влагаме цялото си време и енергия в подготовката.

По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство - това са поредните неверни и безотговорни измислици. Подобни твърдения са изключително сериозни и не бива да се използват за да се създават излишни сензации. Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения. Има граници, които не бива да бъдат преминавани в името на това да се привлече повече внимание.

Благодаря ви за подкрепата и любовта! Очаквайте много нова музика и много изненади съвсем скоро. Обичам ви!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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