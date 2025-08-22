Андреа потъна в скръб: Малката ми звездичка си отиде!

Кадър Инстаграм

Жестока трагедия сполетя певицата Андреа. В рамките на броени дни тя изгуби най-скъпото, което ѝ е давало опора и сили да върви напред, и не може да намери утеха за болката си, предаде Блиц..

В социалните мрежи изпълнителката разкри с голяма болка, че е загубила две от най-близките си същества в рамките на две седмици.

В публикацията си Андреа написа: „Малката ми звездичка си отиде! Син на моето същество, което си замина преди две седмици. Заедно сте! Никога не съм казвала, но Кости ми подари Сони. Обичам Ви и двамата, там под дъгата ще си тичате! Малкото ми habibi“.

Трогателните ѝ думи предизвикаха стотици реакции и вълна от съпричастност от страна на почитателите ѝ, които я заляха с коментари на подкрепа.

Оказа се, че става дума за кученцето Сони, добре познато на публиката от клипа на Азис „Хабиби“. Малкият любимец е бил подарък от покойния Кости, а загубата му се оказва втори удар за Андреа в рамките на кратко време. За певицата животните винаги са били източник на любов и утеха, особено след тежката раздяла с Кубрат Пулев.

Тежката загуба оставя огромна празнина в сърцето ѝ, но същевременно показва колко дълбока е връзката между човека и неговите верни четириноги приятели.

