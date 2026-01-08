Андрей Чорбанов: Бяха ми предлагани пари

кадър: Bulgaria ON AIR

Ако човек си тръгне на втория или петия ден - изглежда несериозен. Ако остане до края - изглежда, че се е съгласил с всичко, което се случва. Истината е, че има натрупване на усещания, недоволства, несъгласия, които ескалират с времето. И идва моментът, когато има много разминавания между разбиранията, програмата и това, което трябваше да правим като партия и това, което се случва на практика.

Така проф. Андрей Чорбанов коментира напускането на "Има такъв народ" (ИТН) в предаването "Денят ON AIR".

Той уточни, че причините са десетки и те са описани подборно.

Конкретните поводи за разрива

"Истината е, че поводът бяха две неща - едното е неприемането на бюджета. Бюджетът никак не ми харесваше, защото беше без реална промяна в политиките, само беше индексиране на средствата, което пак беше по-добре. Вторият повод - моето несъгласие, че подаването на оставки и съгласието на всички участници в този процес направи така че да не се приеме Законът за училищно и предучилищно образование", обясни проф. Чорбанов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му в една коалиция има много компромиси, "толкова много, че на практика става невъзможно да се борим само за нашите интереси".

"Когато исках да атакувам бюджета в сфери - образование, наука и медицина, заради начина, по който е форматиран, се оказа, че не мога да го направя, защото има коалиционно споразумение. Излиза, че трябваше да участвам в ролята на човек, който натиска бутона и нищо повече. Програмата спряхме да изпълняваме в много голяма степен и в двете правителства, в които участваме", посочи гостът.

Има червени линии, които не се отстъпват, но има и много детайли, подчерта той.

"Аз съм твърдо "за" референдумите. От една страна намирам за изключително недостойно твърдението, че хората не са дорасли, за да разбирам от специализирани теми, но пък всички тези хора са достатъчно организирани и разумни, за да разберат за кого да гласуват", изрази мнение проф. Чорбанов.

Той заяви, че не е пряк участник на разговори за зависимости.

"Поведението в залата по различни теми беше подчинено на коалиционната култура, която обаче е за сметка на идентичността на партията. Хората взеха да ни причисляват към управляващото мнозинство, срещу което ние се борехме. Във всички партии има разумни хора, но това, че има избори често прави така че ръководствата на партии да са в постоянна предизборна политика", смята още проф. Чорбанов.

Гостът уточни, че са му били предлагани пари.

"Всички хора в групата декларираха, че са били притеснявани с опити за приобщаване към други политически формации. Не съм свидетел на нито една с другите хора, свидетел съм само на тази, която се случи с мен. Бяха ми предлагани пари. Беше ми предложена властова позиция. Дела се водят и в момента за един такъв акт", напомни той.

Според проф. Чорбанов се използват всякакви средства, за да се достигне до някакви властови позиции.

"Корабът не е потъващ, партията си работи и ще се яви на следващи избори. Не намерихме публично говорене, когато спечелихме изборите. Партиите не намират общ език и да работят помежду си. Гласуването е винаги обект на партийна политика", заключи гостът, като допълни, че няма да бъде в листите на следващите избори.

