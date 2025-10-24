Андрей Делчев: Държавният запас от гориво досега никога не е задействан

кадър bTV

редактор Веселин Златков

90-дневните запаси на България от гориво трябва да бъдат проверени от правителството, но само това няма да е достатъчно. Това обясни по bTV Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация.

Той обясни, че обемът на държавният резерв от гориво е 1 100 000 тона, като част от него обаче се съхранява в чужбина.

„Въпросът е как ще стигне това гориво до потребителите. Освобождаването на държавния резерв, тази „Бърза помощ”, никога не се е задействала досега”, подчерта Делчев.

Той допълни още, че страната ни трябва със сигурност да иска удължаване на срока за прилагане на санкциите на САЩ срещу „Лукойл”.

