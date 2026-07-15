Андрей Гюров: Изваждането на България от Коалицията на желаещите е дълбоко проблематично

Снимка Фейсбук, Андрей Гюров

Изваждането на България от Коалицията на желаещите предизвика много полемика. Като министър-председател съм участвал в срещите на тази коалиция и в различни формати на Европейския съвет. Затова мога да кажа ясно: вчерашното решение е дълбоко проблематично. Това написа във Фейсбук бившия служебен министър-председател Андрей Гюров.

"И то не заради самия формат, нито заради партньорите ни от ЕС. Те ще продължат по своя път необезпокоени. Проблемът е за нас. Само вчера девет европейски държави създадоха нова коалиция за противовъздушна отбрана, а България не е в този проект. Докато светът около нас се придвижва напред - в защитен, икономически и цивилизационен смисъл, ние рискуваме за пореден път да останем край пътя", посочва още Гюров, пише novini.bg.

От опита си на тези маси знам едно просто правило: тези съюзи работят на споделен принцип. Когато очакваме да се ползваме от безспорните им предимства, даваме и своя принос. Държава, която само взима, рано или късно престава да бъде канена, добавя той.

Това не е българският интерес. И това не е начинът той да бъде защитаван, смята той.

"Националният интерес се отстоява на масата - с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол. И ако нашето място не е там, тогава къде е? България има нужда от институции, които говорят с един глас пред света, и от баланс на властите, който гарантира, че никой не решава сам накъде върви страната", пише още Гюров.

Редактор "Екип на Петел",

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