кадър: Фейсбук, Андрей Гюров

"Скоро пътищата ни няма да бъдат такива, каквито заслужаваме. Затова карайте внимателно, намалявайте скоростта и бъдете подготвени за опасности, които не би трябвало да съществуват." Това написа в социалните мрежи бившият служебен министър председател на България Андрей Гюров към публикуван клип от пътища от републиканската пътна мрежа с липсващи пътни знаци, маркировка и неотремонтирана мантинела.

"По тези пътища личи къде са отишли парите на българските данъкоплатци. Вече хванахме, че средствата, предвидени за ремонти и поддръжка за следващите четири години, са били раздадени почти наведнъж, още през първата година." допълва Гюров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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