Андрей Гюров и Георги Кандев бягаха заедно на маратон в Пловдив

Снимка: Фейсбук, А. Гюров

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев и доскорошният служебен премиер Андрей Гюров се превърнаха в атракция на маратона "Тепе Джамборе" в Пловдив, съобщи "Марица". Двамата бяха засечени като участници в масовото бягане.

Те бяха със зелени тениски, на които пише "Бягай за купона". Всички полицаи по трасето на "Тепе Джамборе" поздравяваха Кандев и му стискаха ръката. Здрависваха се и с Гюров. Много хора просто ги спираха, за да се снимат с тях. Кандев и Гюров пробягаха без проблем цялото шампионско трасе.

Припомняме, преди седмица Георги Кандев напусна поста главен секретар на МВР. Това обяви самият той в профила си във фейсбук. "Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", написа Кандев.

Оставката му бе изненадваща, тъй като вътрешният министър Иван Демерджиев, премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова казаха, че харесват работата на Кандев и е подходящ за титуляр.

Андрей Гюров и Георги Кандев може да се окажат кандидат президентска двойка, както и лица на нова политическа сила. Прогнозата дойде неофициално откъм "Продължаваме промяната" и "Демократична България", където също са били изненадани от емоционалния пост, с който главният секретар на МВР в понеделник на обяд сдаде поста.

Минути след поста на Кандев във фейсбук, бившият премиер Андрей Гюров също говори за "свободата" на главния секретар и публикува снимка на двамата - по време на работа в хеликоптер, усмихнати и сочещи с пръст към обектива. В тази светкавична подкрепа на двамата земляци от Гоце Делчев, които са родени и в една и съща година, наблюдатели съзряха добре премислена стратегия към политиката. Гюров и Кандев са връстници - родени са през 1975 г. Главният секретар на МВР е имал най-голямото доверие в служебното правителство от страна на тогавашния премиер. По лични признания на Гюров те са и семейни приятели.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!