Андрей Гюров не е решил дали да се кандидатира за президент

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Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулациите около името му. По думите му подобно решение не бива да се взема прибързано.

„В момента съм в ролята си на бивш служебен министър-председател. Президентските избори предстоят. Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение“, заяви Гюров.

Според него евентуална кандидатура за държавен глава не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната.

„Това не е лично решение. То е свързано с това как ще се развива българската държава през следващите пет или десет години. Затова трябва да бъде взето много внимателно, а не прибързано“, подчерта той.

Попитан дали именно той може да бъде кандидатът на демократичната общност, Гюров не даде конкретен отговор, но увери, че избирателите могат да бъдат спокойни.

„Българските граждани трябва да са спокойни. Както винаги е било, демократичната общност ще има свой кандидат за президент“, каза той.

Бившият служебен премиер допълни, че когато вземе окончателното си решение, ще го обяви публично, пише novini.bg.

„Когато имам решение в тази посока, ще го кажа ясно. И няма да бъде между две интервюта или пред микрофон в коридора“, заяви Гюров.

Той коментира и обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като посочи, че тя не го изненадва.

„Не мисля, че има изненадани от номинацията на госпожа Йотова. Видяхме, че и тя, и господин Вълчев обявиха кандидатурите си и по същество търсят подкрепата на господин Радев, за да успеят“, каза Гюров.

Според него обаче решаващият фактор в президентската надпревара няма да бъде подкрепата на политически лидери, а доверието на гражданите.

„По-важно е къде е подкрепата на хората и как те виждат развитието на държавата“, подчерта Андрей Гюров.

Редактор "Екип на Петел",

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