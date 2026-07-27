Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград
Снимка: Булфото
Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград през следващата академична година. Това потвърдиха за БНР от висшето училище.
От администрацията на Американския университет уточниха, че отказът да бъде част от преподавателския екип е на самия Андрей Гюров, който е заявил, че няма да преподава финансови дисциплини, за да не подвежда студентите, които биха се записали в курсовете.
Това, макар и косвено, потвърждава евентуалното участие на бившия служебен премиер в предстоящите през октомври президентски избори.
Самият Гюров заяви преди ден, че все още не е взел окончателно решение дали ще бъде кандидат за президент, макар че може да получи подкрепата на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".
Андрей Гюров напусна временно преподавателското си място в АУБ в началото на годината, когато оглави служебното правителство.
По време на церемонията по дипломирането на студентите в края на месец май той беше сред гостите на тържеството, а не сред колегите си.
Андрей Гюров преподава в университета от 2009 г.
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