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Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград през следващата академична година. Това потвърдиха за БНР от висшето училище.

От администрацията на Американския университет уточниха, че отказът да бъде част от преподавателския екип е на самия Андрей Гюров, който е заявил, че няма да преподава финансови дисциплини, за да не подвежда студентите, които биха се записали в курсовете.

Това, макар и косвено, потвърждава евентуалното участие на бившия служебен премиер в предстоящите през октомври президентски избори.

Самият Гюров заяви преди ден, че все още не е взел окончателно решение дали ще бъде кандидат за президент, макар че може да получи подкрепата на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Андрей Гюров напусна временно преподавателското си място в АУБ в началото на годината, когато оглави служебното правителство.

По време на церемонията по дипломирането на студентите в края на месец май той беше сред гостите на тържеството, а не сред колегите си.

Андрей Гюров преподава в университета от 2009 г.

Редактор "Екип на Петел",

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