Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността в 13:00 часа

снимка: Булфото

Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Проф. Владимир Чуков коментира пред БТВ, че според редица международни агенции конфликтът вече е навлязъл в открита фаза.

Нещата стигнаха до логически край на продължилите с месеци преговори. Очевидно разговорите в Маскат и Женева не доведоха до удовлетворителен резултат“, заяви той.

По думите му подобна „червена лампа“ е светнала още преди дни, когато е имало атаки срещу ключови институции в Иран, включително обекти, свързани със сигурността.

Проф. Чуков заяви, че в медиите вече се е обсъждал сценарий, при който Израел нанася първи удар, а след евентуален ответен отговор от Техеран САЩ се включват по-активно.

