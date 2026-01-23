Андрей Новаков: Авиокомпаниите трябва да се задължат да оставят родителите да стоят до децата без да плащат за това

кадър: БНТ

До края на годината е възможно да влязат в сила нови, по-широки права за пътниците във въздушния транспорт, след като Европейският парламент прие на второ четене законодателните промени. Предстоят преговори с Европейския съвет, в които ще участва и българският евродепутат Андрей Новаков, група на ЕНП.

Би трябвало още в рамките на тази година окончателно или да се откажем от този законопроект, или да го направим и да го приложим на практика", заяви в ефира на БНТ Новаков.

Целта е по-добра защита на пътниците – запазване на прага за закъснение от три часа, гарантирани грижи при отменени полети, ясни правила за ръчния багаж и право родителите да пътуват до децата си без допълнително заплащане.

"Искам да има правило, което задължава авиокомпаниите да оставят родителите да стоят до децата без да плащат за това. Това е ненормално", категоричен е Новаков. "Има авиокомпании, които печелят милиарди само от това, че куфарът е излязъл с 3 сантиметра от рамката. Това не струва 75 евро", допълни той.

Според него има риск част от държавите членки да защитят интересите на авиокомпаниите за сметка на пътниците.

"Капаните са в различията, които имаме с Европейския съвет. Държавите членки, изненадващо за мен, предпочитат да защитават повече позицията на авиокомпаниите и по-малко на пътниците", коментира евродепутатът.

Паралелно с това евродепутатът обърна внимание и на . В новия програмен период за България са предвидени над 22 млрд. евро за седем години, съобщи още евродепутатът в коментар на бъдещата регионална политика на ЕС.

Новият подход предвижда обединяване на различни европейски фондове в национални планове с цел по-малко бюрокрация и по-ефективно усвояване на средствата.

"Сега в тези планове всичко се обединява в едно. Държавата подава един план и казва какво ще прави за земеделие, пътища, енергийна ефективност и уязвимите групи. Целта е да се улесни и модернизира подходът, защото много хора казват: не искаме да се занимаваме с европейски проекти заради бюрокрацията", обясни евродепутатът.

Новаков предупреди, че забавянето при изготвянето на тези планове може да доведе до загуба на средства, и призова за активна работа от страна на българските институции, за да може страната да се възползва максимално от предвиденото европейско финансиране.

