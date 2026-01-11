Андрей Новаков: Когато лидерът на ГЕРБ каже „добре е за България да намериш от пиле мляко“, питаш „прясно или кисело“

Кадър БТВ

Утре презиндетът ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на първата по големина парламентарна група ГЕРБ-СДС.

Изчерпан ли е изцяло този парламент? И как влиза България в новата година с нови международни предизвикателства?

От думите на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков стана ясно, че кандидатът за министър-председател на ГЕРБ-СДС символично ще отиде, ще вземе папката с мандата и веднага ще го върне.

„Истината е, че през последните 11 месеца се постигна толкова, колкото през последните 4 години накуп не можа да се постигне от служебни правителства. Аз лично считам, че, разбира се, това носи рискове с себе си, но за да се стигне дотук, очевидно е имало нещо, което е можело да се направи по-добре. И то не е от ГЕРБ – ние влезнахме в управление, в което очевидно беше компромисно, в което се смесваше олио и вода“, коментира той пред БТВ и даде израз на постигнатото.

„Първото беше, че в европейските институции спря да се говори за българската въртележка, в която ходехме от избори на избори и никой не помнеше имената на министрите. Второ - опашки по границите вече няма, България е в Шенген - знаем кой направи така, че България да влезе в това пространство. Абсолютно всички държави, които са вътре, включително институциите, които управляват Европейския съюз, поздравиха България за тази смела крачка. Аз изпитвам удоволствие да гледам чуждите медии, особено на нашите съседи. Едните казват „тези ни задминаха“, другите казват, „тези ще ни настигнат“. Това се случва с такива смели реформи. Влизането в еврозоната, разбира се, е сътресение, изисква усилия от всички, промяна, излизане от зоната ни на комфорт, но е за добро. Всички, които са влезнали, растат, забогатяват. Никъде не се води сериозен разговор за излизане от еврозоната“, посочи Андрей Новаков.

Относно протестите той заяви „явно някъде с нещо е било прекалено. С поведение, с демонстрация или нещо друго. Но това е поредният път, в който всеки път, когато ни обясняват за диктатора, който не чува хората и просто държи властта - рухва, защото се вижда, че без значение колко хора се съберат, веднага се казва „Добре, нека да седнем да говорим“.

