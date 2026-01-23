Андрей Райчев: Европа се напълни с Орбановци

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Голямата новина днес е, че се появи алтернатива в лицето на Румен Радев, появи се онова, което липсва от години. Към Радев имаше очакване още от 2020 година и това продължи доста време и най-после стана. Европа се напълни с Орбановци, сред които и Радев. Имаме поне пет Орбановци и навсякъде те управляват. Но Радев насила отива в парламента, тъй като всички погледи са вперени в него. В момента имаме два въпроса – колко време ще управлява Радев евентуално и какво ще прави.

Това коментира пред БНТ Андрей Райчев.

С новия политически играч се увеличават шансовете за коалиция. В този смисъл появата на нова политическа формация ще позволи създаването на ново мнозинство, коментира Светослав Малинов. Той уточни, че ще има ново мнозинство при което ГЕРБ и Пеевски отиват в опозиция.

Не съм съгласен, че Европа се напълни с Орбановци. Да, има някакво тежнение, но то е по-скоро изключение. При всички положения е факт, че има търсете на авторитарни лидери и има криза на представителството. Ние не знаем Радев какъв лидер би бил, допълни той.

