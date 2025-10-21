Андрей Райчев: Имаме нова политическа ситуация

кадър Нова телевизия

Намираме се в нова политическа ситуация, в която Бойко Борисов заявява „или аз съм премиер, или нови избори”, това заяви по Нова телевизия социологът Андрей Райчев. Той подчерта, че изказването на лидера на ГЕРБ пред елита на партията, с което започна сегашната политическа криза, не е „нервен изблик”, а „добре подготвена политическа драматургия”.

Според Райчев Борисов не иска нови избори, но е притиснат да отиде към тях заради зависимостта си от партньорите във властта.

„Преди той душеше коалиционните партньори, сега те го душат”, обясни социологът.

Андрей Райчев оприличи ситуацията между Борисов и Пеевски с приказката за Златната рибка на Пушкин. Той припомни, че всичко там се разваля, когато бабата на рибаря иска рибката да ѝ слугува, като той вижда в нейната роля тъкмо Борисов.

„Пеевски навлиза в територията на рибката”, каза Райчев. Социологът каза също, че Борисов иска нови избори, за да може да се отдели от Пеевски.

Той каза също, че не е сигурно дали при нов извънреден парламентарен вот президентът Румен Радев няма да подаде оставка и да се включи в него, което повечето политици и наблюдатели не очакват. „Очакваха Радев да клекне за колите, но ето - кара „Шкода”, заяви Андрей Райчев.

