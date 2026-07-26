Андрей Райчев: Няма спад в доверието към Радев, това е ала-бала

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Първите месеци от управлението на "Прогресивна България" преминават бурно. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС социологът Андрей Райчев.

"Всички ги нападат, от двете страни, а те водят сравнително уникална за България линия, в която не сме в особено добри отношения със сегашното ръководство на Европа, значително по-добри отношения със САЩ и се опитваме да проявяваме самостоятелност във външната политика. Не кой знае каква, но малко с трепет поглеждаме, за да видим дали е възможно това за една малка страна, която традиционно е забивана в ъгъла и шамаросвана", коментира още той.

"Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация. Никакви такива тенденции няма. Това е "гладна кокошка просо сънува". Може и да възникнат, но нищо такова няма засега", подчерта социологът.

"Атаките срещу управлението се дължат на 2 различни неща. Първо има криза в русофилската част на гласовете за Радев. За него гласуваха с огромни свои надежди не само хора, които обичат Русия, а и такива, които харесват Путин. И тези хора се разочароват, защото той не е путинист. Сините - другият полюс, който атакува Радев - там е съвсем друг механизъм. Те години ни говореха, че Радев ще ни заведе в Русия и какво - сега трябва да реагират на кацането на самолетите на САЩ", обясни Андрей Райчев.

"Това е много голямо поражение за тях. И когато той се справи с най-големия си вътрешен опонент Делян Пеевски - те съвсем няма да имат какво да говорят", категоричен бе той.

Заявката на Радев е "нормализация", подчерта Андрей Райчев.

Редактор "Екип на Петел",

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