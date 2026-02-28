Андрей Райчев: По-вероятно е Румен Радев да направи правителство с Бойко Борисов, отколкото с ПП-ДБ

Кадър бТВ, архив

Социолог разкри каква сензационна коалиция е възможно да ни управлява след изборите.

Много по-вероятно е Румен Радев да състави правителство, подкрепено от Бойко Борисов, отколкото от "Продължаваме промяната - Демократична България". Това каза социологът Андрей Райчев пред БНТ. Той определи Борисов като "майстор" в политиката. Според него е напълно възможно лидерът на ГЕРБ да каже на Радев:

"Прави си правителство на малцинството, аз ще те подкрепя за две години".

Според Райчев това би могло да стане при определени от Борисов условия.

Подобна теза се чува за пръв път от анализатор, който е близък до Румен Радев. Райчев се мотивира, че Радев е много по-близък с ГЕРБ идеологически по теми като войната в Украйна, миграцията и зелената сделка, отколкото с ПП-ДБ.

Досега основното политическо послание на анализаторите, гостуващи в големите телевизии бе, че след изборите бъдещата партия на Радев ще си съструдничи с ПП-ДБ. Дори настоящото служебно правителство на Андрей Гюров се представя като договорка между Радев и ПП-ДБ, макар самият Радев да се разграничи публично от него, пише cross.bg.

