Андрей Райчев: Tази битка се състоя в полза на Радев

"Свободно говори няколко езика, европейски ляв човек. Жертва си кариерата заради еврото. Това е ново поколение за БСП. Не е свързан с големите фамилии, началствата от преди. Това е нов скандален избор и последният шанс на БСП.

Той не отива на тия хора, той не е като тях. Преди месец-два нямаше как да стане, изпълняваше нареждания, беше влязла в слугинаш", коментира Андрей Райчев избора на БСП Крум Зарков да е техен лидер.

"Това което се случи вчера на концреса на БСП, не може да се случи на никое друго място. Когато една партия има 135-годишна история зад гърба си, това им помага да показват силни инстинкти в определни ситуации. Почти невъзможно е в друга партия да се избере лидер на партия, при която цялото ръководство е било против него. Този път наистина е последно, има пропаст пред БСП. Ако тук не се направи радикална промяна, партията щеше да се лиши от своето парламентарно представителство. Просто Крум Зарков беше кандидат на радикалната промяна и партията прояви този инстинкт", заяви Димитър Ганев за Бтв.

"Ако искаш активно да играеш, трябва много голям въпрос да поставиш на терена - например Европа. Но тази битка се състоя в полза на Радев. По важния въпрос няма да се бият с него. Защо не го атакуват по периферните въпроси? Да допуснем 90 депутата. С една от другите партии веднага прави мнозинство - дали с ПП, или с ГЕРБ, но не може да направи коалиция с тях от 160 места, тогава ГЕРБ много силно ще играят, коментира Райчев.

