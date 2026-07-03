Андрей Райчев за Пеевски и Десислава Атанасова: Няма престъпление, че някой е летял с хубава жена

Кадър Фб, Д. Атанасова

За първи път Пеевски е слаб. Това заяви пред БТВ социологът Андрей Райчев.

Според него лидерът на ДПС е слаб заради това, че политическите му опоненти го побъркват с въпроси от сутрин до вечер "ти къде беше и с кого беше". "Всичко това е проява на слабост, а сега тестът е дали ДПС ще се разпадне."

И допълни: "Няма престъпление в това, че някой е летял, че се е возил с хубава жена, била тя и конституционен съдия."

Георги Харизанов, политически анализатор, каза че е работа на "Гранична полиция" да следи кой и къде пътува и ако някой не иска да бъде засичан с друго лице, то трябва да пътуват отделно.

Андрей Райчев коментира още, че сега ще се види доколко е твърдо тялото на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Според журналистът Веселин Стойнев няма значение дали Пеевски ще лети отново или не в крайна сметка.

Журналистът напомни, че по закон публичните фигури са длъжни да декларират подаръци и пътувания, а в случая тези на Делян Пеевски не са.

Редактор "Екип на Петел",

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