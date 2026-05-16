Андрияна Андреева: Заповедите за Крайбрежната алея са в съответствие със закона

При издаването на всички разрешителни и заповеди във връзка с Крайбрежната алея, са спазени стриктно законовите процедури и обществения интерес. Това коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна бившият областен управител на Варненска област проф. Андрияна Андреева, по повод казаното от Тома Белев в същото предаване. Тя напомни, че: „Строителните дейности, които се извършват в момента на Крайбрежната алея са по инвестиционната програма на „Холдинг Варна“.

Те имат съответните съгласувания на прооектите, като до сега са изградени трафопост, канално-помпена станция и външни връзки за водоснабдяване и канализация“.

„Издадените от мен заповеди са от 2024 и 2025 година и са свързани само с временна организация на движението по време на ремонтните дейности. При издаването им са прегледани всички документи, включително и разрешенията за строеж. Първото от тях е издадено през 2012 година, като е презаверено през 2016 и 2019 година. Издадени са от главния архитект на Община Варна“, допълни проф. Андреева.

„В областна администрация има преписки, по повод изграждането на дамбата като брегоукрепително съоръжение и във връзка с това, че повърхностния слой е заложен като вид улична настилка. Има и становище от РДНСК“, коментира Андрияна Андреева, по повод спора дали този крайбрежен район е алея или улица.

