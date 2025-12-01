Андрияна Русева, Фондация "Владиславово": Когато родителите се разделят, детето не бива да страда

„Когато родителите се разделят, детето не бива да страда“, това сподели пред нас г-жа Андрияна Русева – Председател на Фондация „Владислввово“. Фондацията предоставя услугата „Контактен център“ в своите Комплекси за социални услуги в район „Аспарухово“ и „Владиславово“, и е единственият доставчик на територията на Варна с този вид дейност.

Потърсихме г-жа Русева, за да разберем гледната точка на специалистите във връзка с изнесените тревожни данни по време на национална кръгла маса за предотвратяване на насилието между деца. Кръглата маса бе организирана от парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество. По време на дискусиите Деница Сачева посочи, че почти 30 000 български деца живеят в условията на родителски конфликт и са заложници на взаимоотношенията на своите родители.

- Г-жо Русева, каква е мисията на вашата организация? Една от вашите дейности е т.нар. „Контактен център“. Какво представлява тя и за кого е предназначена?

- Нашата основна мисия е да предотвратим изоставянето на деца и да подпомагаме семейства в криза. Работим с родители, които срещат затруднения във възпитанието и грижата за децата си, както и с деца, преживели травматични събития. Предоставяме общодостъпни и специализирани услуги, включващи психологически и социални консултации. Контактният център е място, където детето е на първо място. В безопасна и спокойна среда децата на разделени родители могат да се виждат с мама или татко, с когото не живеят. Там се провеждат срещи под наблюдението на социални работници и психолози, които гарантират, че времето заедно е сигурно, спокойно и насочено към детето.

Целта е една, но дълбока – детето да не се чувства разкъсвано, да не се страхува, и да знае, че и двамата му родители го обичат.

Времето за контактите се предоставя на база на съдебни решения или определение по привременни мерки. Срещите се организират и провеждат събота и неделя. Фондация „Владиславово“ е единственият доставчик на територията на Варна с този вид дейност.

- Как се отразява родителският конфликт на децата?

- За децата раздялата рядко е просто „раздяла“. Те често се чувстват уплашени, объркани и виновни. Някои мислят, че по някакъв начин са „виновни“ мама и тате да не са заедно. Когато родителите враждуват, детето попада между тях като в битка, в която няма победители. То започва да се чуди кого „трябва“ да обича повече – което е непосилна тежест. Това може да доведе до тревожност, емоционални сривове, проблеми с концентрацията, дори регрес – детето отново започва да се страхува да спи само или се затваря в себе си.

- Какво се случва, когато родителите използват детето като „разменна монета“ във „войната“ между тях?

- Това е една от най-болезнените ситуации, които наблюдаваме. Детето започва да усеща, че любовта на родителите му зависи от неговия избор – кого ще предпочете или на чия страна ще застане. Това води до дълбоки емоционални травми, които могат да се проявят дори в зряла възраст – трудности в отношенията, ниска самооценка, липса на стабилност. В същността си детето не иска да избира. То просто иска и двамата си родители. Детето поставено в такава ситуация често изпада в конфликт на лоялност спрямо единия или другия родител.

- Как специалистите в Контактния център помагат на детето да се справи с тези емоции?

- Работим едновременно с детето и с родителите, чрез индивидуални подходи. С децата използваме различни техники, като например игри, рисуване, разговори – според възрастта и нуждите им. Те трябва да разберат, че не носят вина за раздялата на възрастните.

С родителите провеждаме консултации, за да осъзнаят колко е важно да не натоварват детето със своите конфликти. Опитваме се да насочим вниманието им, че макар вече да не са двойка, винаги ще останат родители.

- Можете ли да споделите пример за добър резултат от работата на Контактния център?

- Имали сме случаи, при които дете не е виждало баща си в продължение на две години. В началото срещите бяха съпроводени с плач и страх, но с времето, чрез търпение и постоянство, детето започна да се усмихва, да говори и да очаква срещите. Днес вече бащата и детето прекарват голяма част от времето си заедно и мога да кажа, че имат един пълноценен контакт. Това са моментите, които ни напомнят защо тази услуга е толкова важна и носи чувство на удовлетвореност.

- Какво бихте искали обществото да разбере относно тези деца и родителските конфликти?

- Зад всеки „конфликт“ стои едно дете, което страда. Съдът може да реши при кого ще живее то, но не може да излекува раната от раздялата.

Детето има нужда и от двамата си родители – без страх, без вина. Нашата мисия е да му дадем този шанс.

Детето не бива да плаща цената на родителския конфликт.

Материалът е част от рубриката "Детето в центъра" - поредица на Фондация "Владиславово" , която насочва вниманието към преживяванията на детето и нуждата да бъде чуто и защитено.

