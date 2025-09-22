Анджелина Джоли: Тези времена са наистина тежки и всички ние ги преживяваме заедно

Снимка Foreign and Commonwealth Office, Уикипедия

Холивудската звезда Анджелина Джоли заяви, че обича страната си, но в момента не я признава, защото според нея живеем в „много тежки времена“, съобщава Пи Ей мидия/ДПА.

По време на пресконференция на филмовия фестивал в Сан Себастиан в неделя, 50-годишната Джоли, родена в Лос Анджелис, говори за свободата на изразяване в САЩ.

Това се случва след убийството на консервативния активист Чарли Кърк и последвалите обвинения за цензура, след като нощното токшоу на Джими Кимел беше временно спряно заради коментари относно реакциите на смъртта му.„Обичам страната си, но в момента не я признавам“, каза Джоли.

„Винаги съм живяла в международен контекст. Семейството ми е международно, приятелите ми, животът и мирогледът ми също са международни – аз съм за равноправие и единство. Затова всичко, което разделя или ограничава личното изразяване и свободите на хората, ми се струва много опасно. Мисля, че живеем в толкова сериозни времена, че трябва да внимаваме с думите си. Ще бъда внимателна по време на тази пресконференция, но ще кажа, че тези времена са наистина тежки и всички ние ги преживяваме заедно“, коментира тя, допълва БТА.

Консервативният активист Кърк беше съюзник на президента Доналд Тръмп, който обвини „радикалната левица“ за смъртта му и заплаши да преследва либерални организации, дарители и телевизионни мрежи, които, според него, клеветят или приемат са радост новината за убийството.

Решението на американската телевизионна мрежа ABC да изтегли шоуто Jimmy Kimmel Live! от програмата си предизвика масова критика, включително от холивудски звезди като Бен Стилър и Джейми Лий Къртис.

Джоли присъства на конференцията, за да представи новия си филм Couture, който разказва историята на три жени, включително нейния персонаж Максин, която пристига в Париж, за да режисира видео за модно събитие, но се разболява сериозно.

