Анджелина Джоли: Напускам САЩ, няма човечност тук

12.08.2025 / 20:02 3

Кадър Ютуб

Холивудската звезда Анджелина Джоли обяви намеренията си да продаде настоящия си дом в Лос Анджелис, простиращ се на повече от 1000 квадратни метра площ и който закупи през 2017 г. за близо 25 млн. долара, и да заживее в Югоизточна Азия, предаде Новини.бг.

50-годишната актриса призна, че вече не ѝ понася светската суматоха на Холивуд и желае да се премести с децата си на някое по-изолирано и отдалечено кътче на света. Дестинацията, която Джоли е избрала за началото на новия си живот, е Камбоджа.

Тя мотивира решението си с това, че в Камбоджа може да открие онова спокойствие и човечност, които няма как да открие на място като Лос Анджелис.

Когато имаш голямо семейство, искаш повече уединение, спокойствие и сигурност. Просто за момента в Лос Анджелис я няма тази човечност, която срещам из други места по света, сподели звездата от „Томб Райдър“ в интервю за The Hollywood Reporter.

 

kris (преди 12 минути)
Рейтинг: 493194 | Одобрение: 90094
Българите се натискат, ама не ги пускат и после гроздето зелено ! А Джоли всички в Лос Анджелис знаят, че откачи последните години и вече не я харесват....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
ас (преди 23 минути)
Рейтинг: 165782 | Одобрение: 25797
интересно къде точно ще отиде тази патка???? от 2016 когато тъмп спечели първвия път много такива холивудки утрепки каза че напускат сащ до сега само една дбела патка замина.
ПраБългарин (преди 36 минути)
Рейтинг: 68985 | Одобрение: -28090
Ето защо ние българите се натискаме да ходим там УхиленУхиленУхилен 

