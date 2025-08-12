Анджелина Джоли: Напускам САЩ, няма човечност тук

Кадър Ютуб

Холивудската звезда Анджелина Джоли обяви намеренията си да продаде настоящия си дом в Лос Анджелис, простиращ се на повече от 1000 квадратни метра площ и който закупи през 2017 г. за близо 25 млн. долара, и да заживее в Югоизточна Азия, предаде Новини.бг.

50-годишната актриса призна, че вече не ѝ понася светската суматоха на Холивуд и желае да се премести с децата си на някое по-изолирано и отдалечено кътче на света. Дестинацията, която Джоли е избрала за началото на новия си живот, е Камбоджа.

Тя мотивира решението си с това, че в Камбоджа може да открие онова спокойствие и човечност, които няма как да открие на място като Лос Анджелис.

Когато имаш голямо семейство, искаш повече уединение, спокойствие и сигурност. Просто за момента в Лос Анджелис я няма тази човечност, която срещам из други места по света, сподели звездата от „Томб Райдър“ в интервю за The Hollywood Reporter.

