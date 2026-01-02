Снимка Foreign and Commonwealth Office, Уикипедия

Холивудската звезда Анджелина Джоли посети египетската страна на граничния пункт "Рафах" към Газа, където разговаря с членове на Червения полумесец и с шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ, предаде АФП, цитирани от БГНЕС.

Според местните медии актрисата и бивш специален пратеник на Агенцията на ООН за бежанците е направила посещението, за да види състоянието на ранените палестинци, прехвърлени за лечение в Египет, както и да се запознае с доставките на хуманитарна помощ за опустошената територия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!