Анджелина Джоли посети египетската страна на граничния пункт "Рафах" към Газа
Снимка Foreign and Commonwealth Office, Уикипедия
Холивудската звезда Анджелина Джоли посети египетската страна на граничния пункт "Рафах" към Газа, където разговаря с членове на Червения полумесец и с шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ, предаде АФП, цитирани от БГНЕС.
Според местните медии актрисата и бивш специален пратеник на Агенцията на ООН за бежанците е направила посещението, за да види състоянието на ранените палестинци, прехвърлени за лечение в Египет, както и да се запознае с доставките на хуманитарна помощ за опустошената територия.
