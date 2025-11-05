Анджелина Джоли пристигна в Херсон

Кадър Фб

Американската актриса и посланик на добра воля на УНИЦЕФ Анджелина Джоли пристигна на посещение в украинския град Херсон, съобщава Укринформ, позовавайки се на украински представители, предаде OFFnews.bg

Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка.

Джоли е получила възпоменателна монета, с надпис "Херсон":

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск.

От 2012 г. Анджелина Джоли е специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, като предприема десетки пътувания, за да посети лагери с бежанци от страни като Йемен, Буркина Фасо, Венецуела и много други.

